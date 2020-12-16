مال وأعمال

سوق أبوظبي للأوراق المالية توقع مذكرة تفاهم مع بورصة تل أبيب

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– قال مكتب أبوظبي الإعلامي على تويتر اليوم الأربعاء، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية وقعت مذكرة تفاهم مع بورصة تل أبيب، لتعزيز التعاون بين السوقين.

ومهد اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر، الذي تم بوساطة أمريكية، الطريق أمام إبرام اتفاقات تجارية في مجالات متنوعة.

وقالت بورصة تل أبيب في بيان إن مذكرة التفاهم المبرمة يوم الأربعاء “تضع خارطة طريق نحو تطوير العلاقات الثنائية عبر تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الابتكار التكنولوجي”.

وتوقعت عمليات إدراج مزدوجة للأوراق المالية وتداولات متبادلة وتسهيل متبادل لوصول المستثمرين إلى السوق الأخرى ومشاركة البيانات بين البورصتين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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