زهراء المعادي للاستثمار: المساهم الرئيسي قلص حصته في رأس المال إلى 53.65%

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رنا ممدوح _ قلصت شركة المعادي للتنمية والتعمير – المساهم الرئيسي – حصتها في رأسمال زهراء المعادي للاستثمار والتعمير من54.03% إلى 53.65%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المعادي للتنمية قامت ببيع عدد 998.7 ألف سهم من أسهم زهراء المعادي للاستثمار بقيمة إجمالية 6.765 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 6.80 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن شركة المعادي للتنمية والتعمير تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 53.65%، تليها بنك الاستثمار العربي بنسبة 20.334%، ثم إبراهيم الصعيدي بنسبة 7.993%.
كما تستحوذ شركة النصر للإسكان والتعمير على حصة بنسبة 6.346%، تليها شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بنسبة 6.316%.
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