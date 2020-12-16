البنك الأهلي المصري يقلص حصته في المجموعة المصرية العقارية إلى 31.59%

رنا ممدوح _ قلص البنك الأهلي المصري حصته في المجموعة المصرية العقارية من 33.95% إلى 31.59%.

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن البنك الأهلي المصري – المساهم الرئيسي – قام ببيع عدد 946.3 ألف سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية بقيمة إجمالية 9.441 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 9.977 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المجموعة المصرية العقارية بنسبة 31.59%، يليه المساهم على محمود محجوب بنسبة 13.1681%، ثم محمد عبد الناصر محمود بنسبة 9.3%، وشركة تارجت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية بنسبة 9.25%

كما يستحوذ محمد فرج المحيربي على حصة برأس المال بنسبة 6.24%، يليه شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي بنسبة 6.16%