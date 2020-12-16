سوديك تعلن بيع المرحلة الأولى من مشروع Karmell خلال يوم واحد

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، عن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروع Karmell في مدينة الشيخ زايد خلال اليوم الأول من إطلاق المشروع.

طالع.. سوديك تبدأ محادثات مد خطوط الفايبر وخدمات الاتصالات بعد منتصف 2021

وقال بيان الشركة، إن المشروع يشغل مساحة 240 فدانًا وهو ثاني مشروعات سوديك التي يتم إطلاقها في قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 500 فدان بزايد الجديدة والتي تطورها سوديك بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد إطلاق الشركة لمشروع Vye.

وقال نبيل عماشة- رئيس القطاع التجاري والعمليات في سوديك: “نحن سعداء للغاية بالاستقبال الرائع من عملاء سوديك لهذه المنتجات والمفاهيم المعمارية الجديدة التي طرحناها من خلال مشروع Karmell. إنّ هذا المشروع يجتذب إليه الباحثين عن منزل جديد ممن يتطلعون للاستمتاع بحياة تمزج الرفاهية بالبساطة، وتطلعهم للمعنى الحقيقي للحياة الراقية دون تكلف، وهو ما تتقن سوديك القيام به وتمتاز بتقديمه”.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إطلاق عدد من الوحدات ذات دورين كاملة التشطيب، بالإضافة لفيلات قابلة للتوسع“Expandable Urban Villas”، والتي يتم تصميمها بكفاءة، مشيرا إلى أن المشروع يقع بين مشروع Vye والمحور الرئيسي لزايد، وهو بذلك يستفيد من موقعه داخل مشروع أكبر، إلى جانب سهولة الوصول إليه عبر شبكة الطرق الرئيسية التي تربط المشروع مع الطرق السريعة والأحياء المحيطة به.