المجلس التصديري للصناعات الطبية: نستهدف مضاعفة صادرات القطاع خلال 3 سنوات

دوت الخليج – قال المجلس التصديري للصناعات الطبية ECMI إنه يستهدف مضاعفة صادرات القطاع خلال السنوات الثلاث القادمة.

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وأوضح المجلس، في بيان، أن صادرات قطاع الصناعات الطبية خلال العام الماضي بلغت 540 مليون دولار. فيما بلغت قيمة صادرات العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 419 مليون دولار .

وأشار إلى أن أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الأدوية المصرية تتمثل في المملكة العربية السعودية واليمن والسودان والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب والأردن وليبيا ولبنان وألمانيا .

والمجلس المجلس التصديري للصناعات الطبية ECMI، هو أحد المجالس التصديرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة المعنية بتعزيز صادرات الدواء والمستحضرات المصرية للأسواق الخارجية.

ويجمع المجلس صناع السياسات والمصدرين والممثلين الحكوميين المرتبطين بالصناعة لصياغة وتنفيذ استراتيجيات التصدير .

وبحسب البيان، يعمل المجلس علي وضع مصر كمورد طبي متميز لكل من السوق الإقليمي والعالمي بحرص متواصل نحو الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال :

– دعم عمليات تسجيل الشركات في الأسواق الخارجية .

– تبسيط إجراءات التصدير والتسجيل محليًا وتطوير الخدمات الفنية والدورات التدريبية لتعزيز قدرات القطاع .

– تحفيز نمو القطاع من خلال التوسع فيه ، بما يخدم صادراته ويحقق له ميزات تنافسية.

– يحرص المجلس على تشجيع الشركات العالمية باستخدام مصانعها في مصر كمركز تصنيع وتوزيع إقليمي .