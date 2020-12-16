متوسط سعر الدولار يتراجع إلى 15.75 جنيه للبيع

- 1/3
- 2/3
- 3/3
شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعا بين قرش واحد و4 قروش لدى غالبية البنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء؛ بعد موجة ارتفاعات محدودة دامت لأكثر من أسبوعين.
طالع.. الدولار يتجه صوب تكبد خسارة للأسبوع الرابع والإسترليني يتأهب لبريكست بلا اتفاق
وانعكاسًا لذلك، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بواقع 2.5 قرش، ليسجل 15.6514 جنيه للشراء و15.7514 جنيه للبيع.
وكان الدولار قد سجل أمس الثلاثاء ارتفاع طفيف بمقدار 0.7 قرش، ليبلغ نحو 15.6764 جنيه للشراء و 15.7764 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وعلى صعيد أسعار الصرف اليوم، تراجع الدولار في 3 بنوك هم: الأهلي المصري ومصر التجاري الدولي CIB بواقع قرشين، ليهبط إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع بالأمس.
كما فقدت العملة الخضراء قرشين لدى بنوك: الأهلي الكويتي، وعوده مصر، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، لينخفض إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
وهوى الدولار الأمريكي بمقدار 4 قروش دفعة واحدة في المصرف العربي الدولي، لينزل إلى 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
وخفض أيضًا البنك العربي الإفريقي الدولي سعر صرف الدولار بواقع قرش واحد، ليتداول عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بدلًا من 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متوسط سعر الدولار يتراجع إلى 15.75 جنيه للبيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.