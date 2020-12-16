متوسط سعر الدولار يتراجع إلى 15.75 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعا بين قرش واحد و4 قروش لدى غالبية البنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء؛ بعد موجة ارتفاعات محدودة دامت لأكثر من أسبوعين.

طالع.. الدولار يتجه صوب تكبد خسارة للأسبوع الرابع والإسترليني يتأهب لبريكست بلا اتفاق

وانعكاسًا لذلك، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بواقع 2.5 قرش، ليسجل 15.6514 جنيه للشراء و15.7514 جنيه للبيع.

وكان الدولار قد سجل أمس الثلاثاء ارتفاع طفيف بمقدار 0.7 قرش، ليبلغ نحو 15.6764 جنيه للشراء و 15.7764 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد أسعار الصرف اليوم، تراجع الدولار في 3 بنوك هم: الأهلي المصري ومصر التجاري الدولي CIB بواقع قرشين، ليهبط إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع بالأمس.

كما فقدت العملة الخضراء قرشين لدى بنوك: الأهلي الكويتي، وعوده مصر، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، لينخفض إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وهوى الدولار الأمريكي بمقدار 4 قروش دفعة واحدة في المصرف العربي الدولي، لينزل إلى 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وخفض أيضًا البنك العربي الإفريقي الدولي سعر صرف الدولار بواقع قرش واحد، ليتداول عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بدلًا من 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.