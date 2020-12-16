وزير الرياضة يهنئ منتخب ناشئات السلة بالفوز ببطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم

دوت الخليج – هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في اتصال هاتفي مع الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، منتخب مصر للناشئات تحت 18 سنة بعد تتوجيهم ببطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم بعد 10 سنوات من آخر تأهل لكأس العالم للناشئات في عام 2010، والتتويج الثاني ببطولة إفريقيا من سنة 1934.

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وتمكن المنتخب المصري للناشئات، تحت 18 سنة، من انتزاع كاس إفريقيا من مالي حاملة اللقب لسنوات طويلة بعد انتصاره على في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

يتكون منتخب ناشئات الفراعنة من 12 لاعبه، هن: فريدة مسعد – فريدة تامر – منة شريف – سلمى بهجت – يارا أسامة – هالة علي – هاجر علي – حبيبة محمد – ساندي خالد – فاطمه هاني – ملك سامي – آيه خالد.

و يتكون الجهاز الفني والإداري من كابتن شريف عزمي، والذي تعرض للإصابة فيروس كورونا ولم يستكمل حضور المباريات، ودكتور مصطفى هدهود، وكابتن مصطفى فكري، وكابتن أحمد الجزار، وكابتن ماجد سلامة، وكابتن سعد، مخطط الأحمال، و كابتن مشيرة إداري الفريق، والدكتورة ياسمين، والدكتورة هالة.

وبحسب بيان لاتحاد كرة السلة، فقد كان لكابتن رحاب الغنام، عضو مجلس الاتحاد دور بازر في الدعم المعنوي والنفسي لفريق ناشئات الفراعنةن وأيضًا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على رأسهم المهندس محمد عبد المطلب، وعمرو مصيلحي، والمهندس خالد القوسي، ومحمد فتحى، والمحاسب إيهاب محسن، والمستشار علاء زهران، والمهندس حسين البشبيشي.

وقد أشاد الوزير أشرف صبحي والدكتور مجدي أبو فريخة بأداء اللاعبات المميز و الجهاز الإداري والفني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أكمل بسبب فيروس كورونا المستجد.