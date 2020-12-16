وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في الحجر بعد مخالطته مصابا بكورونا

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سكاي نيوز عربية – وضع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، نفسه في الحجر بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء.
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وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية إن بومبيو “خضع لفحص أتت نتيجته سلبية”. وأضاف “لقد خالط شخصا مصابا بكوفيد-19” لم يكشف عن هويته احتراما “لخصوصيته”. وفقا لفرانس برس.
وبموجب توصيات السلطات الصحية، سيكون بومبيو “في الحجر على أن يراقب وضعه عن كثب فريق طبي من وزارة الخارجية”.
وأصيب الكثير من مسؤولي السلطة التنفيذية الأمريكية بفيروس كورونا المستجد ولا سيما في البيت الأبيض، حيث شخصت إصابة الرئيس دونالد ترامب وأدخل المستشفى مدة ثلاثة أيام في خضم الحملة الانتخابية.
كما أصيب بالفيروس أفراد عدة من عائلة ترامب وعدد من مستشاريه.
وخفف ترامب مرارا من خطورة الجائحة وهو متحفظ جدا على وضع الكمامة. ويظهر مايك بومبيو واضعا الكمامة في غالبية زياراته للخارج.
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