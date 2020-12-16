وزيرة التخطيط: مصر حققت نموا قارب 3.6% بالعام الجاري رغم تحديات جائحة كورونا

بكر بهجت – قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعمل على خطة محددة المحاور لتحقيق أهدافها الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030، وذلك على الرغم من التحديات التي فرضت نفسها على الساحة المحلية والدولية مع ظهور جائحة كورونا.

طالع.. وزيرة التخطيط: مصر تقدمت 11 مركزا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

وأضافت السعيد، خلال لقائها الذي يعقد الآن بالجمعية المصرية اللبنانية، أن معدل النمو في مصر قارب 3.6% من نهاية العام الجاري رغم أن دول العالم كافة حققت معدلات سالبة أو منخفضة بصورة كبيرة، وذلك يرجع للإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، مع ظهور الجائحة، وقبل ذلك الإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.

وتابعت أن النمو وصل في ديسمبر من العام الماضي إلى نحو 5.6% وكان من المقرر أن يسجل النمو بنهاية يونيو الماضي 5.8%، إلا أن جائحة كورونا أثرت على ذلك.