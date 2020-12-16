وزيرة التخطيط: نركز على توطين الصناعات التحويلية بالتعاون مع القطاع الخاص

بكر بهجت- قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تركز على الصناعات التحويلية وتوطينها خلال الفترة المقبلة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، على غرار مشروع مصنع السكك الحديدية الذي تم تدشينه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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وأضافت السعيد، خلال ندوة خطة التنمية المستدامة في 2021 التي تعقدها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الآن، أن هناك 3 قطاعات يجري التركيز عليها هي الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وهي ستسير جنبا إلى جنب مع قطاع التشييد والبناء الذي يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الماضية.

وتابعت أن الحكومة تسير في خطتها الاستثمارية مع الالتزام بمبادئ الاقتصاد الأخضر، حيث تصل نسبة الالتزام حاليا إلى نحو 30%، ومن المقرر أن تصل إلى 100% خلال 3 سنوات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي أطلقت به الدولة المصرية أول سنداتها الخضراء، وهي الأولى في الشرق الأوسط، والتي ستستخدم لتمويل مشاريع النقل النظيف وإدارة المياه والنفايات ومشاريع الطاقة المتجددة، وتتماشى هذه الاستثمارات مع استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد كجزء من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.