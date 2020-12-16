لقاح كورونا يحفز الأسهم والسندات وأسعار البترول والعملات على مواصلة المكاسب

دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري، في تقريره الأسبوعي للأسواق العالمية عن الفترة من 4 حتى 11 ديسمبر الجاري، عن ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر الدولار الذي صعد 0.3% بعد 3 أسابيع من التراجع، كما ارتفعت عملات الأسواق الناشئة 0.53% على مورجان ستانلي، وأسواق الأسهم وأسعار البترول، فيما تراجعت أسعار الذهب.

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وأفاد البنك المركزي المصري، في تقريره، بارتفاع سندات الخزانة الأمريكية خلال الفترة من 4 إلى 11 ديسمبر الجاري، مدفوعة بالعديد من العوامل التي تسببت في عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وأشار إلى أنه بعد أسبوع من بعض الأخبار الإيجابية حول حزم التحفيز الأمريكية، شهد يوم الجمعة الماضي توقف المحادثات بعد أن وصلت إلى طريق مسدود حيث أشار كلا الجانبين إلى أن المفاوضات قد تمتد إلى ما بعد أعياد الكريسماس، مما أحبط معنويات الأسواق.

كما انخفضت عوائد السندات بعد ورود بيانات سوق العمل والتي أظهرت التأثير السلبي للموجة الثانية من الوباء على انتعاش القطاع.

وأخيرًا، أدى الطلب القوي على عطاء السندات ذات أجل 30 عامًا إلى انخفاض العائدات.

فيما يتعلق بالعرض، باعت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي سندات أجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار دولار على حجم طلب متوسط، وفي يوم الأربعاء، باعت بالمزاد سندات أجل 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار على حجم طلب متوسط مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 2.33 مرة مقارنة بمتوسط ستة أشهر والبالغ 2.4 مرة.

وأخيراً، باعت يوم الخميس سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 24 مليار دولار.

ونوه المركزي بوجود طلب قوي على شراء السندات الأمريكية والذي تجلى في حصول المتداولون الأساسيون، المسؤولون عن امتصاص العرض غير المباع لمقدمي العطاءات المباشرة وغير المباشرة، على 17.4% فقط من المبلغ الإجمالي للمزاد.

فيما أغلقت عوائد السندات لأجل سنتين الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى لها في أربعة أشهر.

وقال المركزي في تقريره الأسبوعي، إن الأسعار الحالية للسوق تعكس احتمالات بنسبة 8.1% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنهاية العام، وذلك خلال اجتماعه المقبل والأخير للعام 2020 والذي سيتم عقده في شهر ديسمبر الجاري صعوداً من احتمالات بنسبة 2.3%.

الدولار يصعد 0.3% بعد 3 أسابيع من التراجع.. وعملات الأسواق الناشئة ترتفع 0.53% على مورجان ستانلي

وبالنسبة لأسواق العملات فتمكن مؤشر الدولار من الارتفاع بنسبة 0.30% بعد ثلاثة أسابيع من الانخفاض، ويرجع ذلك الي تراجع معنويات الأسواق بسبب التأخير في الوصول إلى قرار بشأن حزم التحفيز الأمريكية.

وعلى العكس تماما انخفض الجنيه الإسترليني إلى حد كبير مع التحول السلبي لمسار المحادثات بشأن اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشار المركزي إلى مخاوف المستثمرون حاليا من عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام حيث لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولم يظهر مؤشر اليورو أي تغير يذكر خلال الأسبوع، كما استقرت أسعار الذهب دون تغيير تقريبًا خلال الأسبوع.

وفي الأسواق الناشئة، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.53%.

وتباين أداء عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها مؤشرات بلومبرج خلال الأسبوع، حيث قاد البيزو الشيلي مكاسب العملات (+1.62%) على خلفية ارتفاع أسعار النحاس.

وتجدر الإشارة إلى أن تشيلي هي أكبر مصدر للنحاس في العالم، تبعه الروبل الروسي (+ 1.5%)، حيث ربح مع ارتفاع أسعار النفط، بينما كانت عملة البيزو المكسيكي هي الأسوأ أداءً هذا الأسبوع (-1.81%)، حيث انخفضت بسبب قوة الدولار، ومع تدهور المعنويات بسبب تأخر حزم التحفيز الأمريكية.

أسواق الأسهم

ونوه المركزي بانخفاض غالبية الأسهم العالمية مع توقف المحادثات بشأن إقرار حزم التحفيز المالي الأمريكي، كما تشير بيانات سوق العمل الى صعوبة تعافيه مع اشتداد الموجة الثانية من الفيروس.

وانخفض أيضا مؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500 بنسبة 0.96%، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكتوبر الماضي، كما خسر مؤشرا داو جونز الصناعي وناسداك المركب 0.57% و0.69% على التوالي خلال الأسبوع.

وقلصت الأسهم بعض الخسائر يوم الجمعة بعد أن تم إقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت لتجنب توقف التمويل الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق ليصل الى 23.31 نقطة، ومع ذلك لا يزال أقل من متوسطه لعام 2020 البالغ 30.5 نقطة.

أما بالنسبة للأسهم الأوروبية، فقد خسرت هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.99% خلال الأسبوع.

ولفت المركزي في تقريره الأسبوعي ، إلى تحسن معنويات الأسواق الناشئة قليلاً حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة (MSCI EM ) بنسبة 0.53% على الرغم من تأخر حزم التحفيز المالي الأمريكي، كما ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية (MSCI Latam) بنسبة 1.82% خلال الأسبوع.

أسعار البترول ترتفع 1.46% مواصلة المكاسب للأسبوع السادس على التوالي

وذكر المركزي إن أسعار البترول ارتفعت بنسبة 1.46%، محققة مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، حيث عزز بدء انتاج اللقاح من توقعات الطلب وساعد على دعم الأسعار.

وأضاف أن يوم الخميس الماضي شهد وصول أسعار البترول إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس الماضي بسبب التفاؤل بشأن تطورات انتاج اللقاح، ومع ذلك، تراجعت المكاسب بشكل طفيف يوم الجمعة بعد ان تجمدت مباحثات حزم التحفيز الأمريكية مما قلل من فرص ارتفاع معدلات الطلب في المستقبل القريب.