السعودية تستقبل الدفعة الثانية من لقاح فايزر ضد كورونا

العربية دوت نت – وصلت، مساء الأربعاء، الدفعة الثانية من جرعات لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض،

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وفي وقت سابق وصلت الدفعة الأولى الرياض.

كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الثلاثاء، بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا، لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الوزارة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

3 مراحل والفئة الأولى هي:

كما أوضحت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل، وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، حيث تستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً; أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

الفئة الثانية والثالثة

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية: فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40.

فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.