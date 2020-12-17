إصابات كورونا العالمية تتجاوز 72.92 مليون والوفيات مليون و641733

– أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 72.92 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و641 ألفا و733.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 304187 16689754

الهند 144096 9932547

البرازيل 182799 6970034

روسيا 48564 2734454

فرنسا 59361 2409062

المملكة المتحدة 65520 1913277

إيطاليا 66537 1888144

إسبانيا 48596 1773290

الأرجنتين 41204 1510203

كولومبيا 39356 1444646

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

‭‭‭‭‭‭‭‬ 23 – 12636 578916

العراق

30 – المغرب 6749 406970

32 – السعودية 6080 360335

39 – الأردن 3465 267585

44 – الإمارات 626 188545

المصدر: يعتمد إحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.