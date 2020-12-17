إصابات كورونا العالمية تتجاوز 72.92 مليون والوفيات مليون و641733

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– أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 72.92 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و641 ألفا و733.
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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 304187 16689754
الهند 144096 9932547
البرازيل 182799 6970034
روسيا 48564 2734454
فرنسا 59361 2409062
المملكة المتحدة 65520 1913277
إيطاليا 66537 1888144
إسبانيا 48596 1773290
الأرجنتين 41204 1510203
كولومبيا 39356 1444646
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 – 12636 578916
العراق
30 – المغرب 6749 406970
32 – السعودية 6080 360335
39 – الأردن 3465 267585
44 – الإمارات 626 188545
المصدر: يعتمد إحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.
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