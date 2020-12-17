تويتر تعيد خاصية إعادة التغريد وتوقف تغييرات أدخلتها خلال الانتخابات الأمريكية

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– قالت شركة تويتر، إنها ستوقف تغييرات أدخلتها على خاصية إعادة التغريدات والتي كانت تهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
طالع.. تويتر يستعد لإطلاق خاصية التغريدات العابرة خلال أيام
وكان موقع التدوينات المصغرة قد صعب في أكتوبر على المستخدمين إعادة التغريدات التي تحتوي على معلومات مضللة وروج لاستخدام التغريدات المقتبسة والتي تضم تعليقات من المستخدم.
كما فرضت تويتر قيودا من بينها وضع علامات على التغريدات التي تدعو إلى التدخل في العملية الانتخابية وحذف هذه التغريدات.
وقالت الشركة في بيان يوم الأربعاء “خاصية إعادة التغريد ستعود إلى ما كانت عليه من قبل”.
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