الاقتصاد السعودي ينكمش 4.6% في الربع الثالث مع تضرر قطاع النفط

– أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس انكماش الاقتصاد السعودي بوتيرة أكثر تباطؤا في الربع الثالث إذ خففت الحكومة بعض قيود مكافحة فيروس كورونا لكن القطاع النفطي المتضرر بفعل الجائحة واصل الضغط على الاقتصاد بوجه عام.

طالع.. الاقتصاد السعودي ينكمش 3.7% في 2020 بسبب كورونا والنفط

وكشفت البيانات أن الاقتصاد انكمش 4.6 بالمئة في الربع الثالث، في تحسن طفيف من نزول بنسبة سبعة بالمئة في الربع السابق لكن الاقتصاد سجل تراجعا في القطاعين انفطي وغير النفطي.

وتواجه السعودية أسوأ تراجع اقتصادي في عقود بعد أن عرقلت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي على النفط وألحقت تدابير لاحتواء الجائحة الضرر بقطاعات أخرى.

وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم يوم الثلاثاء إنها تتوقع انكماش الاقتصاد 3.7 بالمئة في العام الجاري لكن على أن يعود إلى النمو 3.2 بالمئة في العام القادم.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس بشأن بيانات الربع الثالث إن هذا النمو السلبي “يرجع… بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي 8.2 بالمئة وانخفاض القطاع غير النفطي 2.1 بالمئة”.

وانكمش القطاع الخاص 3.1 بالمئة بينما نما القطاع الحكومي 0.5 بالمئة. والقطاع الخاص محط التركيز الرئيسي في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على إيرادات النفط.