مال وأعمال

عامر للتنمية تبدأ تطوير أرض بمساحة فدان وألف متر مربع بالحي المالي في العاصمة الإدارية

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رنا ممدوح _ أعلنت مجموعة عامر القابضة – عامر جروب، عن بدء شركة عامر للتنمية السياحية إحدى شركات المجموعة تطوير مشروع أرض بمساحة فدان وألف متر مربع، وذلك بغرض إقامة مبني إداري بالحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية.

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أصدرت خطاب للجيزة والقاهرة للتنمية العقارية بعدم ممانعة على ابرام عقد التطوير لقطعة الأرض.

طالع.. عامر للتنمية توقع عقد تطوير قطعة أرض بمساحة فدان وألف متر مربع

وفي 21 أكتوبر الماضي، وقعت شركة عامر للتنمية السياحية إحدى شركات مجموعة عامر جروب القابضة عقد تطوير لقطعة أرض مساحتها فدان وألف متر مربع تقريبا، وذلك بغرض إقامة مبني إداري.

وأوضحت أن تنفيذ العقد من عدمة متوقف على موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بصفتها المسئولة عن تخطيط وإنشاء وتنمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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