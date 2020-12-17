وكالات _ سجلت العملة المشفرة بتكوين مستوى قياسي جديد اليوم عند 22351 دولار وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق. طالع.. الدولار يهبط مع ضعف الطلب على الملاذ الآمن بدعم إحراز تقدم في التحفيز الأمريكي والبريكست جاء ذلك بالتزامن مع ضعف الدولار وحزمة التحفيز الأمريكية وبدء تلقى لقاحات كورونا في العديد من الدول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتكوين تكسر حاجز 22 ألف دولار في أعلى مستوياتها على الإطلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.