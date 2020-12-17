مال وأعمال

بتكوين تكسر حاجز 22 ألف دولار في أعلى مستوياتها على الإطلاق

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وكالات _ سجلت العملة المشفرة بتكوين مستوى قياسي جديد اليوم عند 22351 دولار وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق.

طالع.. الدولار يهبط مع ضعف الطلب على الملاذ الآمن بدعم إحراز تقدم في التحفيز الأمريكي والبريكست

جاء ذلك بالتزامن مع ضعف الدولار وحزمة التحفيز الأمريكية وبدء تلقى لقاحات كورونا في العديد من الدول.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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