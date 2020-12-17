مال وأعمال

سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في مستهل التعاملات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستويات المسجلة بالأمس دون أي تغيير.

طالع.. الدولار يهبط مع ضعف الطلب على الملاذ الآمن بدعم إحراز تقدم في التحفيز الأمريكي والبريكست

وثبت سعر صرف الدولار في بنوك: الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي CIB ، عند 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

كما حافظ الدولار على مستواه لدى كل من: البنك الأهلي الكويتي، وعوده مصر، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، حول 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

كما ثبت في المصرف العربي الدولي، عند 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

وحافظ على مستواه في البنك العربي الإفريقي الدولي، حول 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.

وكان الدولار قد انخفض أمس الأربعاء بواقع 2.5 قرش، وبلغ 15.6514 جنيه للشراء و15.7514 جنيه للبيع.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في مستهل التعاملات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا