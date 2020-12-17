سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في مستهل التعاملات

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شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستويات المسجلة بالأمس دون أي تغيير.
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وثبت سعر صرف الدولار في بنوك: الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي CIB ، عند 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.
كما حافظ الدولار على مستواه لدى كل من: البنك الأهلي الكويتي، وعوده مصر، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، حول 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
كما ثبت في المصرف العربي الدولي، عند 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.
وحافظ على مستواه في البنك العربي الإفريقي الدولي، حول 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.
وكان الدولار قد انخفض أمس الأربعاء بواقع 2.5 قرش، وبلغ 15.6514 جنيه للشراء و15.7514 جنيه للبيع.
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