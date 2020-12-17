أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى في 9 أشهر مع تراجع المخزونات الأمريكية

– صعدت أسعار النفط لأعلى مستوى في تسعة أشهر يوم الخميس بعد أن كشفت بيانات حكومية انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما تلقت الأسعار الدعم من إحراز تقدم صوب التوصل إلى اتفاق تحفيز مالي في الولايات المتحدة وطلب قوي من آسيا.

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وسجل الدولار الأمريكي أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل عملات منافسة رئيسية يوم الخميس.

وترتفع أسعار النفط عادة حين يتراجع الدولار إذ أن الخام المُسعر بالعملة الأمريكية يصبح أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 51.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 48.53 دولار للبرميل. وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك “جميع الأخبار إيجابية لأسعار النفط.

“المخزونات الأمريكية سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع، ثلاث من شركات التكرير الهندية تعمل بقدرة 100 بالمئة تقريبا مما يشير إلى أن الطلب على الخام يظل قويا، ويبدو أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المزيد من التحفيز النقدي والمالي، مما يدفع الدولار للانخفاض ومعظم السلع الأولية للارتفاع”.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر ما يزيد عن توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.

أيضا تلقت أسعار النفط الدعم بفضل اقتراب مشرعين أمريكيين من اتفاق على حزمة إنفاق بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا فيما أبدى كبار النواب في الحزبين الجمهوري والديمقراطي تفاؤلا أكبر مقارنة مع ما كانوا عليه قبل أشهر بشأن إبرام اتفاق.