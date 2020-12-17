البورصة تتراجع 0.83% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

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وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.83%، ليتداول عند مستوى 10892 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.01%، ليتداول عند مستوى 61.73 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.39%، و 1.27% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 289.531 مليون جنيه، على 106 شركة من خلال 2.128 ألف عملية.

وتضمنت أحجام التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير لعدد 12 مليون سهم بقيمة إجمالية 174 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 45 شركة مقابل ارتفاع 12 في حين لم تتغير أسعار 49.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بمبلغ 2.180 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.541 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 45.814 مليون جنيه، مقابل 44.272 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 638.804 ألف جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 821.329 ألف جنيه، مقابل 182.524 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم غاز مصر قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.49%، تلاه سهم سبيد ميديكال بنسبة 5.07%، ثم سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 3.08%.

في حين تصدر سهم إميرالد للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.44%، تلاه سهم آرابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 7.32%، ثم سهم العربية للمحابس بنسبة 6.56%.