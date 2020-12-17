مال وأعمال

آمال التحفيز تدفع الأسهم الأوروبية للصعود لأعلى مستوى في 10 أشهر

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– ظلت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في عشرة أشهر يوم الخميس، إذ تعزز الآمال بشأن مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة وتوزيع محتمل للقاحات مضادة لكوفيد-19 في أوروبا التوقعات لتعاف اقتصادي عالمي.

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وارتفع المؤشر داكس الألماني 1.1 بالمئة ليبلغ أعلى مستوياته منذ فبراير، بينما صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 بالمئة، ليواصل كلاهما تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وقالت ألمانيا وفرنسا إنهما جاهزتان لبدء تحصين مواطنيهم بلقاح تنتجه فايزر وبيونتك في الأسبوع الأخير من ديسمبر ، فور أن توافق عليه وكالة الأدوية الأوروبية.

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وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة، فيما تركز الأنظار على اجتماع بنك إنجلترا المركزي الذي يُعقد في وقت لاحق يوم الخميس. ومن المتوقع أن يبقي البنك على سياسته دون تغيير ترقبا لمصير اتفاق تجاري يرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقفزت أسهم دبليو.بي.بي 3.7 بالمئة إذ قالت أكبر شركة إعلانات في العالم إنها تتوقع العودة إلى مستوى 2019 لصافي المبيعات بحلول 2022.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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