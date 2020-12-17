أدنوك الإماراتية وطاقة عربية التابعة للقلعة مهتمتان بالاستحواذ على الوطنية للبترول مع الصندوق السيادي

قالت مصادر لبلومبرج، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك من بين المهتمين بشراء حصة أغلبية في شركة الوطنية للخدمات البترولية المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

طالع.. هيرميس مستشار الصندوق السيادي في صفقة الاستثمار بشركتي صافي والوطنية للبترول

وقال مصدران إنه بموجب الاقتراح، ستشارك أدنوك مع صندوق الثروة السيادي المصري ، مما يمنح الطرفين الملكية الكاملة لشركة الوطنية للبترول، وهي شركة توزيع وقود.

كما أعربت شركة طاقة عربية، وهي شركة مصرية خاصة لتوزيع الطاقة، عن اهتمامها بالحصة الأكبر والشراكة مع الصندوق، وفقًا لما ذكرته المصادر.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة ، أيمن سليمان ، إن الوطنية “جذبت الكثير من المستثمرين” ، لكنه امتنع عن تحديد هويتهم. وامتنعت شركة أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي عن التعليق بينما لم يتسن الوصول إلى مسؤولين في طاقة للتعليق.

وتنتج ادنوك معظم النفط في الامارات ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك. وكانت وحدة محطة الخدمة التابعة لها ، شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، قالت في وقت سابق إنها تريد التوسع في مصر.

تخطط مصر الواقعة في شمال إفريقيا لعرض حصص تصل إلى 100٪ في ما يصل إلى 10 شركات يملكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، التابعة لوزارة الدفاع.

الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه (صافي) هي الشركة الأخرى الوحيدة التي تم تحديدها حتى الآن.

وقالت المصادر إنه إذا توصلت أدنوك إلى اتفاق، فسيكون جزءًا من منصة استثمار مشترك بقيمة 20 مليار دولار وافقت شركة أبوظبي للتنمية القابضة، المعروفة سابقًا باسم شركة أبوظبي للتنمية القابضة، على إنشائها العام الماضي مع الصندوق السيادي المصري.

سيتم عرض الشركات المختارة أولاً على مستثمرين من القطاع الخاص ومن ثم يمكن إدراجها في البورصة المصرية. ويقدم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ، ومقره القاهرة ، المشورة لصندوق الثروة بشأن المبادرة.