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الرئاسة الفرنسية تعلن إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا

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وكالات _ أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي: “رئيس الجمهورية خضع لفحص اليوم وتبين أنه مصاب بفيروس كوفيد-19″. وتابعت :”تم الفحص بعد أن ظهرت على الرئيس عوارض أولية”

وقالت الرئاسة إن “الرئيس سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام كما سيتابع عمله ونشاطاته عن بعد”.

وكان ماكرون قد أعلن، في الأول من ديسمبر الجاري، عن عزم السلطات القيام بحملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين بلقاحات من الجيل الأول ضد فيروس كورونا المستجد، بين شهري أبريل ويونيو من العام المقبل.

وأوضح ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دو كرو بقصر الإليزيه، إن “حملة التطعيم الأولى ستجري بداية 2021، وستستفيد منها فئة محددة (كبار السن وذوو الصحة الهشة) حيث سنستخدم لقاحات من الجيل الأول”.

وتجاوز إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 في فرنسا 2.4 مليون، فيما توفي أكثر من 59 ألف جراء الإصابة بالمرض.

يذكر أن العديد من الدول تتسابق الآن للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 74 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو مليون و600 ألف شخص.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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