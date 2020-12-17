مبيعات أجنبية تهبط بمؤشر البورصة 1.14%.. والبنك التجاري الدولي يتراجع نحو 1%

رنا ممدوح _ ارتفعت خسائر البورصة المصرية قرب منتصف تعاملات اليوم، بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية.

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وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.14%، ليتداول عند مستوى 10857 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 1.30%، ليتداول عند مستوى 61.55 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.52%، و 1.41% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 593.409 مليون جنيه على 152 شركة من خلال 11.756 ألف عملية.

وتضمنت أحجام التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير لعدد 12 مليون سهم بقيمة إجمالية 174 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 87 شركة مقابل ارتفاع 19 في حين لم تتغير أسعار 46 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 15.778 مليون جنيه، منها 14.136 مليون جنيه للمؤسسات، و1.641 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 14.066 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 60.101 مليون جنيه، مقابل 46.034 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 1.711 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التى حققت صافي بمبلغ 4.540 مليون جنيه، مقابل 2.829 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم سبيد ميديكال قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.25%، تلاه سهم غاز مصر بنسبة 7.39%، ثم سهم شركة النصر للأعمال المنية بنسبة 3.22%.

في حين تصدر سهم إميرالد للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.60%، تلاه سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 8.83%، ثم سهم المصرية للدواجن بنسبة 8.82%.