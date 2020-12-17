بيت التأمين المصري السعودي يقلص حصته في دايس للملابس الجاهزة إلى 6.9%

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رنا ممدوح _ قلصت شركة بيت التأمين المصري السعودي، حصتها في رأسمال دايس للملابس الجاهزة من 10% إلى 6.92% .
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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن بيت التأمين المصري السعودي قام ببيع عدد 16.289 مليون سهم من أسهم دايس للملابس الجاهزة بقيمة إجمالية 29.175 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 1.791 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
يشار إلى شركة بيت التأمين المصري في 8 ديسمبر الجاري رفعت حصتها في رأسمال دايس للملابس الجاهزة من 7.1% إلى 10%.، بشراء عدد 15.320 مليون سهم بقيمة إجمالية 27.391 مليون جنيه، بسعر 1.788 جنيه للسهم الواحد.
جدير بالذكر أن ماجد توماس نائب رئيس مجلس إدارة الشركة يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل الملكية بنسبة 18.29%، يليه ناجي توماس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنسبة 18.29%، ثم على محجوب بنسبة 14.49%، ثم محمد فرج المحيربي بنسبة 10.02%، ثم بيت التأمين المصري السعودي بنسبة 6.92%
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