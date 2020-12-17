شركة واحد للتكنولوجيا المالية الإسلامية تعتزم الاستحواذ على نية البريطانية

– تعتزم شركة “واحد للاستثمار، وهي شركة تمويل إسلامي ناشئة تعتمد على التكنولوجيا المالية مقرها الولايات المتحدة وتدعمها أرامكو السعودية، الاستحواذ على شركة ‭‭‭”‬‬‬نية المحدودة‭‭‭”‬‬‬، وهي شركة بريطانية تدير تطبيقا رقميا مصرفيا مصمما للمسلمين، وذلك حسبما أعلنته الشركتان‭‭‭ ‬‬‬يوم الخميس.

وقالت شركة واحد إنها تأمل أن يتيح لها الاستحواذ توسيع نطاق ما تعرضه من خدمات وأن تصبح في نهاية المطاف مكانا يقدم خدمات ومنتجات رقمية مالية متعددة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ولم تكشف الشركتان عن البنود المالية للصفقة.

تدير شركة واحد، التي دُشنت في عام 2017، منصة على الإنترنت لإدارة الاستثمارات في الولايات المتحدة تضمن ألا تشتمل محفظتها على استثمارات في شركات بقطاعات معينة مثل القمار والأسلحة النارية والمشروبات الكحولية.

وقالت الشركة إن الصفقة ستتيح لها تقديم المزيد من المنتجات المالية الخالية من الفوائد لقاعدة عملائها مثل الحسابات المصرفية والبطاقات المصرفية الرقمية في المملكة المتحدة وأماكن أخرى من العالم.

يأتي الإعلان عن الصفقة فيما يسعى المزيد من الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا للاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المالية التي يسعى إليها المسلمون، كما يأتي بعد استثمار قيمته 25 مليون دولار في شركة واحد بقيادة أرامكو السعودية لريادة الأعمال، ذراع شركة النفط لاستثمارات رأس المال.

وقال جنيد واحدنا الرئيس التنفيذي لشركة واحد في مقابلة إنه لجعل القطاع المصرفي الرقمي متفقا مع الشريعة الإسلامية، ستسمح الشركة للعملاء بالاحتفاظ بأقل قدر من أموالهم في صورة سائلة حتى لا تُستخدم الودائع في الإقراض، وتستثمر الباقي.