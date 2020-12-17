الذهب يواصل تعزيز مكاسبه.. وعيار 21 يسجل 817 جنيه

شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب تعزيز مكاسبها في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، لتكسب نحو 5 جنيهات جديدة.

طالع.. أسعار الذهب ترتفع مع تأثر الدولار بتقدم التحفيز الأمريكي

ووفقًا لروتيرز، بلغت أسعار الذهب ذروة أسبوع اليوم الخميس، إذ ضغط إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة على الدولار.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار 21 الأكثر انتشارًا بلغ اليوم مستوى 817 جنيهًا للجرام، في مقابل 812 جنيهًا بختام الأمس.

وارتفع أيضًا عيار 18 ليصل إلى منطقة 707 جنيهًا، فيما صعد عيار 24 ليلامس عتبة 927 جنيهًا.

ونال الجنيه الذهب أيضًا نصيب من المكاسب ليتداول عند 6 آلاف و536 جنيهًا.

وأفاد نجيب، بأن السعر العالمي للملاذ الآمن اقترت من المستوى المهم 1900 دولارًا للأوقية، محققًا نحو 1873 دولارًا للأوقية.