النصر للتصدير والاستيراد توقع عقد إدارة وتشغيل مشروع جسور بالتعاون مع أجيليتي للخدمات اللوجيستية

فاروق يوسف _ وقعت شركة النصر للتصدير والاستيراد، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري،إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عقد إدارة وتشغيل مشروع جسور للخدمات اللوجستية، بالتعاون مع شركة أجيليتي للخدمات اللوجيستية.

وقع البروتوكول كل من عادل رشاد مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد، وأحمد علي الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي، و ذلك بحضور كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وصلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال هشام توفيق، إن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص الوزارة على القطاع الخاص في تحقيق هدفها المتمثل في تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات.

وأضاف، سيكون هناك العديد من الخدمات التي ستقدمها شركة النصر على رأسها الوساطة والتسويق، وعمليات النقل وكافة الخدمات اللوجيستية.

واوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن أجيليتي ستكون وسيط بين شركة النصر والعملاء، والهدف من ذلك المشروع إحكام السيطرة ومتابعة المصدرين لشحناتهم وبضائعهم عبر وستئل إلكترونية حديثة.