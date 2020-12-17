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عملة بتكوين المشفرة تواصل الصعود مخترقة حاجز 23 ألف دولار للمرة الأولى

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CairoBank

_ ارتفعت عملة بتكوين إلى مستوى قياسي بعد يوم واحد من تجاوزها حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى، وسط تزايد الاهتمام بها من مستثمرين كبار.

طالع.. بتكوين تكسر حاجز 22 ألف دولار في أعلى مستوياتها على الإطلاق

وقفزت العملة المشفرة الأبرز في العالم 10.5% إلى 23 ألفا و655 دولارا لتتخطى مكاسبها هذا العام 220%، مدعومة بطلب من مستثمرين كبار تجتذبهم قدرتها على تحقيق مكاسب سريعة وما يتردد عن أن من بين مزاياها التحوط من التضخم.

وجرى تداول عملة إثيريوم، الأصغر من بتكوين والتي غالبا ما تتحرك بالتوازي معها، بارتفاع 1.75%.

ومع وصول المعروض من بتكوين 21 مليونا، يرى المستثمرون في العملة المشفرة أداة تحوط في مواجهة خطر التضخم في وقت تتجه فيه الحكومات والبنوك المركزية إلى التحفيز المالي بسبب جائحة كوفيد-19.

Bank Misr

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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