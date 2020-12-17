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بنك انجلترا المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

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وكالات _ أبقى بنك انجلترا المركزي على موقفه من السياسة النقدية دون تغيير حيث يدخل جزء كبير من البلاد فترة الأعياد في ظل أعلى مستويات قيود فيروس كورونا.

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وأبقى بنك انجلترا على معدل الإقراض الرئيسي عند 0.1%، بعد أن خفض مرتين من 0.75% منذ بداية الوباء في مارس، واحتفظ بمخزونه المستهدف من مشتريات الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1.2 تريليون دولار.

في اجتماعها الأخير في نوفمبر، صوتت لجنة السياسة النقدية MPC لتوسيع نطاق شراء السندات حيث دخلت إنجلترا في إغلاق وطني لمدة شهر وسط عودة ظهور حالات Covid-19.

وأظهرت البيانات المنشورة الأسبوع الماضي أن اقتصاد المملكة المتحدة يكاد يتوقف عن العمل في أكتوبر، قبل تنفيذ إجراءات أكثر صرامة.

كما عانت من أكبر ضربة اقتصادية ، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير مسبوق بنسبة 19.8% في الربع الثاني 2020.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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