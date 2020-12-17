الحكومة تعيد فتح ملف طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة

فاروق يوسف _ كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن إعادة الحديث حول طرح الشركات الحكومية بالبورصة بعد توقف دام لعدة أشهر نتيجة العديد من التحديات على رأسها أزمة فيروس كورونا، والتي أثرت سلبًا على معظم الأسواق العالمية.

أضاف توفيق في تصريحات للصحفيين، أن الحديث تناول الخمس شركات الوارد طرحها بالبورصة، ولجنة الطروحات هي التي ستحدد الشركة الجاهزة للطرح وموعده.

وتابع، أن عودة الحديث عن الطروحات جاء لأسباب كثيرة أهمها، ارتفاع مستويات التداول من 400 مليون جنيه إلى 1.6 مليار جنيه خلال الأشهر الماضية، والعودة إلى طبيعتها مرة أخرى.

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وعلى ذكر الطروحات، أشار توفيق إلى أنه من المقرر طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم خلال الثلاثة اشهر القادمة، ومن المقرر الإعلان عن مستشار الطرح الأسبوع القادم.