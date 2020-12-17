الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

وكالات _قال المجلس الأوروبي في بيان، إن الاتحاد الأوروبي مدد عقوباته الاقتصادية على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا لمدة ستة أشهر أخرى.

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واستهدف التكتل قطاعات الطاقة والمال والأسلحة الروسية بسبب دور موسكو في النزاع في أوكرانيا، ومدد هذه العقوبات مرار بعدما تعهد الكرملين بعدم إعادة شبه جزيرة القرم إلى كييف فيما لا يزال النزاع دائرا في شرق أوكرانيا.

وستمدد العقوبات رسميا حتى 31 يوليو 2021 ويدرس الزعماء التمديد المقبل في يونيو.