مال وأعمال

رئيس الرقابة المالية يوقف نشاط شركة العالم العربي للاستثمارات لمدة 30 يوما

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رنا ممدوح _ أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قرار رقم 1566 لسنة 2020 بتاريخ 15 ديسمبر الجاري والمتضمن في مادته الأولى وقف شركة العالم العربي للاستثمارات المالية ( نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية) عن مزاولة النشاط المرخص لها به.

وحدد القرار، مدة إيقاف الشركة 30 يوما إعمالا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 8/8/2019.

أضاف القرار، حيث أنه تم إعلان الشركة بقرار الوقف بتاريخ اليوم، لذا سيتم تفعيل قرار وقف نشاط الشركة لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من يوم الغد حتى يوم 16/1/2021، إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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