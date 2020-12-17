بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع قناة السويس لميكنة مرتبات العاملين وتوفير حزمة منتجات إلكترونية

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس لميكنة مرتبات العاملين بالهيئة، وقد شهد التوقيع كلا محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر والفريق أسامة ربيع – رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.

قام بالتوقيع على البروتوكول عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وإبراهيم بشارة – مدير الإدارة المالية وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وذلك بحضور قيادات البنك والهيئة.

يهدف البروتوكول لتحويل مرتبات العاملين بالهيئة على البنك بالإضافة الى توفير حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية و الخدمات الإلكترونية بأحدث التكنولوجيا الموجودة بالسوق المصرفي والتي تتيح للعاملين التعامل بسهولة وامان من خلال حزمة منتجات (حسابات مرتبات – بطاقات ميزة – الانترنت والموبايل البنكي – محفظة بنك مصر الإلكترونية – والبطاقات الائتمانية وغيرها).

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على ميكنة المدفوعات للتحول للمجتمع اللا نقدى من خلال تحويل رواتب نحو 17 ألف موظف بالهيئة إلكترونيا على البنك.

وسيتيح بنك مصر بطاقات المرتبات لحاملها السحب النقدي والشراء بأعلى درجات الأمان واتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة دون الحاجة للتوجه لفروع البنك، وبخاصة في ظل تفضيل الافراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا.

وسيوفر البنك حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية (النمطي –الإسلامي) والتي تلبي احتياجات كافة العاملين وتناسب كافة شرائح الدخل، ويسهم ذلك في دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع في المدفوعات الإلكترونية، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

كما تم الاتفاق علي افتتاح فرع الكتروني للبنك بمبني الارشاد بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعلية والذي سيتم من خلاله تقديم كافة الخدمات المصرفية للعاملين بالهيئة.

ويأتي ذلك حرصا من البنك على دعم مسيرة الهيئة التي حرصت منذ عام 2013 على ميكنة مرتبات العاملين لديها بالتعاون مع بنك مصر؛ والذي حرص على توفير حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية للعاملين وتركيب عدد 40 آلة صراف آلي بمواقع الهيئة بمدن القناة الثلاثة، كما حرص البنك على افتتاح فرع له بمساكن العاملين بالهيئة بالإسماعلية لتلبية احتياجات العاملين بالهيئة وميكنة كافة المدفوعات النقدية .

ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي المصري لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية.

وقام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب.

وقام بنك مصر أيضا يتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 700 ألف محفظة في يونيو 2020، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 98.5 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.