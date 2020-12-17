بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع قناة السويس لميكنة مرتبات العاملين وتوفير حزمة منتجات إلكترونية

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وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس لميكنة مرتبات العاملين بالهيئة، وقد شهد التوقيع كلا محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر والفريق أسامة ربيع – رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
قام بالتوقيع على البروتوكول عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وإبراهيم بشارة – مدير الإدارة المالية وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وذلك بحضور قيادات البنك والهيئة.
يهدف البروتوكول لتحويل مرتبات العاملين بالهيئة على البنك بالإضافة الى توفير حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية و الخدمات الإلكترونية بأحدث التكنولوجيا الموجودة بالسوق المصرفي والتي تتيح للعاملين التعامل بسهولة وامان من خلال حزمة منتجات (حسابات مرتبات – بطاقات ميزة – الانترنت والموبايل البنكي – محفظة بنك مصر الإلكترونية – والبطاقات الائتمانية وغيرها).
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على ميكنة المدفوعات للتحول للمجتمع اللا نقدى من خلال تحويل رواتب نحو 17 ألف موظف بالهيئة إلكترونيا على البنك.
وسيتيح بنك مصر بطاقات المرتبات لحاملها السحب النقدي والشراء بأعلى درجات الأمان واتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة دون الحاجة للتوجه لفروع البنك، وبخاصة في ظل تفضيل الافراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا.
وسيوفر البنك حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية (النمطي –الإسلامي) والتي تلبي احتياجات كافة العاملين وتناسب كافة شرائح الدخل، ويسهم ذلك في دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع في المدفوعات الإلكترونية، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
كما تم الاتفاق علي افتتاح فرع الكتروني للبنك بمبني الارشاد بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعلية والذي سيتم من خلاله تقديم كافة الخدمات المصرفية للعاملين بالهيئة.
ويأتي ذلك حرصا من البنك على دعم مسيرة الهيئة التي حرصت منذ عام 2013 على ميكنة مرتبات العاملين لديها بالتعاون مع بنك مصر؛ والذي حرص على توفير حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية للعاملين وتركيب عدد 40 آلة صراف آلي بمواقع الهيئة بمدن القناة الثلاثة، كما حرص البنك على افتتاح فرع له بمساكن العاملين بالهيئة بالإسماعلية لتلبية احتياجات العاملين بالهيئة وميكنة كافة المدفوعات النقدية .
ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي المصري لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية.
وقام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب.
وقام بنك مصر أيضا يتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 700 ألف محفظة في يونيو 2020، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 98.5 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
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