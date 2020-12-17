رئيسة المفوضية الأوروبية: بدء التحصين بلقاح كورونا في دول الاتحاد 27 ديسمبر

وكالات _ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن دول الاتحاد الأوروبي ستبدأ تحصين مواطنيها من فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري، وذلك بافتراض موافقة السلطات المعنية في الاتحاد على اللقاح.

طالع.. رئيسة المفوضية الأوروبية: التلقيح ضد كورونا سيبدأ في نفس اليوم في كل دول الاتحاد

وكتبت فون دير لاين على تويتر “تبدأ حملة التحصين في أنحاء الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 ديسمبر”.

وسبق أن دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى بداية منسقة لعمليات التحصين في يوم واحد بدول التكتل وعددها 27 دولة.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن لجنة خبراء ستجتمع يوم الاثنين لتقييم اللقاح الخاص بشركة فايزر الأمريكية وشريكتها BioNTech الألمانية.

وستبدأ عمليات توزيع اللقاح يوم 26 ديسمبر من مواقع إنتاجه في بلجيكا وألمانيا، لكن المفوضية قالت إنه سيكون على كل دولة من الدول السبع والعشرين تنظيم وتنسيق برامج التحصين الخاصة بها.