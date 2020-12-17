طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز إلى 885 ألف

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وكالات _ كشفت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاء العمالة الأمريكي اليوم الخميس، عن ارتفاع مؤشر طلبات إعانات البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الأخير بأعلى من المتوقع.
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سجل مؤشر إعانات البطالة الأمريكية ارتفاعا بنحو 885 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، فيما أشارت التوقعات إلى تسجيل ارتفاع بنحو 817 ألف طلب.
وبذلك، تواصل طلبات إعانات البطالة الأمريكية الارتفاع أعلى 800 ألف طلب للأسبوع الثاني على التوالي، فيما كانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت ارتفاعا بحوالي 853 ألف طلب خلال الأسبوع الأسبق
وجدير بالذكر أن هذا المؤشر يقيس التغير في أعداد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي، ويتم تجميع بياناته بصفة أسبوعية، كذلك فإن بيانات المؤشر الأولية لها تأثير قوي على أسواق المال بعكس إعانات البطالة المستمرة التي تقيس عدد الأشخاص المستفيدين من إعانات البطالة.
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