المفوضية الأوروبية توافق بشكل مشروط على استحواذ جوجل على فيتبت مقابل 2.1 مليار دولار

سي إن بي سي _أعطت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الموافقة المشروطة على استحواذ جوجل على فيتبت المصنعة لأجهزة تتبع اللياقة البدنية بقيمة 2.1 مليار دولار . طالع.. رئيسة المفوضية الأوروبية: بدء التحصين بلقاح كورونا في دول الاتحاد 27 ديسمبر وسيمنح استحواذ جوجل على فيتبت إمكانية الوصول إلى مجموعة بيانات جديدة واسعة تحتوي على “بيانات بيومترية” لما يقرب من 30 مليون شخص.

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