مدبولي يستعرض ملفات عمل وزارة الطيران المدني خلال 2020

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا؛ لاستعراض ملفات عمل وزارة الطيران المدني على مدار عام 2020، بحضور الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه، الطيار منتصر منّاع ميهوب.

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وخلال الاجتماع، أشار وزير الطيران المدني إلى برامج التعاون التي تمت بين الوزارة وعدد من دول الجوار، موضحا أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية تم تشكيل وفد برئاسة نائب وزير الطيران المدني لزيارة دولة جنوب السودان خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على تقديم الدعم في مجال التدريب ونقل الخبرات من خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب للمهندسين والفنيين في دولة جنوب السودان، وكذا نقل الخبرات المصرية في الاستشارات الفنية لأعمال الملاحة الجوية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة إير كايرو وهي شركة تابعة لوزارة الطيران المدني وشركة جنوب السودان للطيران في مجال النقل.

في سياق متصل، قال الوزير إن مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب الغاني بمقتضاه تصبح مصر للطيران شريكا استراتيجيا في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية، مع تمثيل شركة مصر للطيران بعناصر بشرية من ذوى الخبرة لمجلس ادارة الشركة المزمع انشاؤها.

وأضاف: على صعيد التعاون مع دول الجوار أيضا، تم عقد مباحثات مع وزير النقل العراقي لبحث أوجه التعاون في مجال الصيانة والتدريب بين شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى العراق، وبعد الزيارة تم اتخاذ إجراءات للقيام بأعمال الصيانة للخطوط الجوية العراقية من خلال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بمطار القاهرة الدولي.

وتطرق الوزير كذلك إلى برامج التعاون مع سلطة الطيران المدني بدولة السودان، حيث تم عقد اجتماع بين وزير الطيران المدني المصري ووزير النقل والبنية التحتية السوداني وقد تم بحث أوجه التعاون بين البلدين، للدخول في شراكة استراتيجية بين مصر للطيران والخطوط السودانية في مجال الخطوط الجوية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية.

وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء مع وزير الطيار محمد منار عنبة مخطط طرح الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران، حيث أوضح الوزير أنه يتم حالياً دراسة اتخاذ المراحل النهائية من طرح الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران بمحيط مطار القاهرة الدولي.

الانتهاء قريبا من أعمال تطوير مطار سفنكس .. وتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية

وعرض الوزير موقف تطوير مطار “سفنكس”، موضحا أنه جار تطوير مبنى الركاب ليصل إلى سعة استعابية 900راكب/ساعة بدلاً من

300 راكب/ساعة، وأنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير قريبا، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم استلام مطارات برنيس والعاصمة الإدارية والبردويل، وجار تطوير مطارات برج العرب وسانت كاترين.

وأوضح الطيار محمد منار عنبة أن الوزارة قامت بتفعيل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بما يحقق رضا المواطنين لتحقيق المزيد من التواصل والتفاعل معهم وسرعة الاستجابة للشكاوى والعمل على حلها، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتطبيقها على جميع الوزارات.

وأضاف: يتم استقبال الشكاوي من خلال الخط الساخن 16528 وعلى الموقع WWW.SHAKWA.EG، ويتم وضع اللافتات واللوحات الإرشادية برقم الخط الساخن والموقع الإلكتروني الخاص بالشكاوى وعلى شاشات العرض بجميع مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، وكذا تعميمها بجميع مطارات الجمهورية.

كما تطرق الطيار محمد منار عنبة إلى أعمال تطوير وتحديث صالة 27 كبار الزوار، وأعمال تطوير منظومة سيور الحقائب بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وكذا تنفيذ المشاية الكهربائية لربط مبنى الركاب 2 بالجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة، وعملية إنشاء سور لمطار القاهرة الجوي؛ نظراً للتطور العمراني السريع وقرب المنطقة السكنية من حرم مطار القاهرة الدولي.

واستعرض وزير الطيران المدني خلال الاجتماع، آلية إدارة أزمة موجة الطقس السيئ والسيول خلال شهر مــارس الماضي، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المطارات المصرية لفرق الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار ولتجنب عرقلة سير العمل وللحفاظ على انسيابية وانتظام الحركة الجوية بالمطارات، وتم توجيه غرفة ومركز عمليات الأزمات بمطار القاهرة ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران لمتابعة تأثير الطقس على موقف الرحلات أولًا بأول، وكان قد تم وضع خطة استعدادات مسبقة للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، ومتابعة حالة الطقس والعمل بالمهبط على مدار الساعة، كما تم شراء معدات وأجهزة لشفط المياه لمواجهة السيول والأزمات المناخية.

كما استعرض الوزير مشروعات تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وتأسيس مباني محطات أرصاد سطحية في السلوم والعاشر من رمضان والخارجة، كما تم إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية بواسطة الألواح الشمسية وربطها بالشبكة العمومية للكهرباء بكل من مقر الهيئة الرئيسي، ومحطتي أرصاد حلوان ورشيد، وتم توريد وتركيب وتشغيل عدد 30 محطة أرصاد آلية بغرض رفع كفاءة الرصد الجوي.

ونوّه الوزير خلال الاجتماع إلى حصول مطار القاهرة الدولي على المركز الأول بأفريقياً في حركة الشحن الجوي، حيث ارتفعت حركة البضائع لمطار القاهرة بنسبة 11.6%.

كما لفت الطيار محمد منار عنبه إلى تجديد شهادات الأيزو لوزارة الطيران المدني، ولمطار الغردقة، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومطار برج العرب، وشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، والشركة المصرية للمطارات، وشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، كما تم تسليم شهادة الأيزو لمطار شرم الشيخ.

وحول تعامل الوزارة مع أزمة فيروس “كورونا”، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف أولاً بأول بالمطارات المصرية، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق أعلى المعايير المطبقة عالمياً، موضحا أن وزارة الطيران سيرت طائرة لعودة المصريين العالقين من مدينة “ووهان” الصينية فور انتشار الفيروس بالصين، كما تم تسيير رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في مختلف أنحاء العالم حيث تم عودة ٧٧٠٠٠ على متن ٤١٥ رحلة، وفي هذا الإطار تمت عمليات تعقيم وتطهير موسعة بالمطارات المصرية، ومواقع العمل بالهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران، وطائرات مصر للطيران بطريقة متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وتم تركيب 116 كاميرا حرارية بجميع المطارات المصرية.

وأضاف الوزير: تم تدريب الأطقم الطائرة على كيفية التعامل مع الركاب، وتوفير الملابس والأدوات الوقائية وكذلك أطقم الخدمة الأرضية، مع الحرص على أن تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام على متن الطائرات مغلفة ومعدة بطريقة آمنة وخاضعة لكافة معايير السلامة، فضلا عن وضع ملصقات للتباعد الاجتماعي في جميع صالات السفر والوصول والبوابات والمصاعد وأماكن الانتظار بجميع المطارات المصرية.