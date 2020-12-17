الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع بفضل آمال التحفيز

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_ فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع يوم الخميس بفضل التفاؤل حيال مشروع قانون للتحفيز المالي في مواجهة جائحة فيروس كورونا، في حين أشارت زيادة غير متوقعة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى تفاقم تضرر الاقتصاد من الجائحة.
طالع.. طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز إلى 885 ألف
ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.46 نقطة بما يعادل 0.20 بالمئة مسجلا 30216.00 نقطة، وفتح ستاندرد أند بورز 500 على صعود 12.48 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 3713.65 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 72.59 نقطة أو 0.57 بالمئة ليصل إلى 12730.78 نقطة.
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