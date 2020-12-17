الدولار يواصل حركته الهادئة أمام الجنيه .. ويستقر قرب 15.75 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – استقرت حركة أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات نهاية الأسبوع، وحافظ على مستواه في عدد واسع من البنوك، فيما ارتفع بين قرش وقرشين في بنكين فقط.

طالع.. سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في مستهل التعاملات

وسجل متوسط سعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع طفيف بواقع 0.53 قرش، حيث بلغ 15.6567 جنيه للشراء و15.7567 جنيه للبيع.

وكان الدولار قد انخفض أمس الأربعاء بواقع 2.5 قرش، وبلغ 15.6514 جنيه للشراء و15.7514 جنيه للبيع.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفع أيضًا متوسط سعر العملة الأمريكية بشكل محدود للغاية بواقع 0.02 قرش، حيث بلغ 15.6547 جنيه للشراء و15.7547 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار على شاشات البنوك اليوم، استقر الأخضر في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، عند 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

كما حافظ الدولار على مستواه لدى كل من: البنك الأهلي الكويتي، وعوده مصر، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، حول 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن الأمس.

وظلت العملة الخضراء مستقرة في البنك العربي الإفريقي الدولي، حول 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.

وعلى العكس تمامًا، رفع البنك التجاري الدولي CIB سعر صرف الدولار بواقع قرشين، ليصل إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، في مقابل 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

وصعد سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع قرش واحد في المصرف العربي الدولي، ليُسجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بدلًا من 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.