الدولار يواصل حركته الهادئة أمام الجنيه .. ويستقر قرب 15.75 جنيه للبيع

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شاهندة إبراهيم – استقرت حركة أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات نهاية الأسبوع، وحافظ على مستواه في عدد واسع من البنوك، فيما ارتفع بين قرش وقرشين في بنكين فقط.
طالع.. سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في مستهل التعاملات
وسجل متوسط سعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع طفيف بواقع 0.53 قرش، حيث بلغ 15.6567 جنيه للشراء و15.7567 جنيه للبيع.
وكان الدولار قد انخفض أمس الأربعاء بواقع 2.5 قرش، وبلغ 15.6514 جنيه للشراء و15.7514 جنيه للبيع.
وعلى مدار تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفع أيضًا متوسط سعر العملة الأمريكية بشكل محدود للغاية بواقع 0.02 قرش، حيث بلغ 15.6547 جنيه للشراء و15.7547 جنيه للبيع الخميس الماضي.
وعلى صعيد أسعار صرف الدولار على شاشات البنوك اليوم، استقر الأخضر في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، عند 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.
كما حافظ الدولار على مستواه لدى كل من: البنك الأهلي الكويتي، وعوده مصر، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، حول 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن الأمس.
وظلت العملة الخضراء مستقرة في البنك العربي الإفريقي الدولي، حول 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.
وعلى العكس تمامًا، رفع البنك التجاري الدولي CIB سعر صرف الدولار بواقع قرشين، ليصل إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، في مقابل 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.
وصعد سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع قرش واحد في المصرف العربي الدولي، ليُسجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بدلًا من 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.
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