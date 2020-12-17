شركة جوجل تواجه ثالث دعوى قضائية ضد الاحتكار منذ أكتوبر

سي إن بي سي _ تواجه جوجل الآن ثالث دعوى قضائية حكومية لمكافحة الاحتكار في أقل من شهرين، وهذه المرة من تحالف من الحزبين من المدعين العامين للولاية.

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قاد المدعي العام في كولورادو فيل وايزر مجموعة من 38 ولاية وإقليمًا في الدعوى القضائية، والتي تدعي احتكار جوجل بشكل غير قانوني لإعلانات البحث من خلال سلوك وعقود مانعة للمنافسة.

على غرار الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل إلى 11 نائبًا حكوميًا في الولايات المتحدة في أكتوبر، تتناول الشكوى الجديدة احتكار جوجل المزعوم للبحث عبر الإنترنت.

لكن الدعوى الجديدة تركز على آليات مختلفة تزعم AGs أن جوجل استخدمتها للاحتفاظ بشكل غير قانوني بسلطتها الاحتكارية.

تزعم الدعوى القضائية لوزارة العدل أن جوجل استخدمت العقود الاستثناءية لمنع المنافسين من الوصول إلى قنوات التوزيع الرئيسية وضمان استمرار احتكارها للبحث عبر الإنترنت.

رفعت مجموعة من عشر شركات تابعة للجمهوريين دعوى قضائية ضد شركة جوجل يوم الأربعاء، مستهدفة أعمالها في مجال تكنولوجيا الإعلان وصفقة غير قانونية مزعومة مع فيسبوك.

تأتي الدعوى الجديدة ضد جوجل بعد حوالي أسبوع من رفع العديد من الولايات نفسها دعوى قضائية ضد فيسبوك في ائتلاف من 48 نائبًا عامًا بقيادة ليتيتيا جيمس من نيويورك.

زعمت الولايات، وشكوى منفصلة من لجنة التجارة الفيدرالية، أن فيسبوك احتفظ بشكل غير قانوني بسلطة احتكار خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية جزئيًا من خلال الحصول على منافسين محتملين قبل أن يتحولوا إلى تهديدات أكبر.

في بيان عقب الدعوى القضائية الأولية التي رفعتها وزارة العدل ضد جوجل ، قال العديد منهم إنهم إذا قدموا شكواهم الخاصة، فسوف يسعون إلى دمجها مع الدعوى القضائية الحالية.