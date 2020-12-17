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أوروبا أول منطقة في العالم تسجل أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا

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وكالات _ باتت أوروبا أول منطقة في العالم تسجل أكثر من نصف مليون وفاة بكوفيد-19 وفق تعداد انجزته وكالة فرانس برس قبيل الساعة 15.00 ت غ استنادا إلى حصائل وفرتها السلطات الصحية.

طالع.. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 72.92 مليون والوفيات مليون و641733

وبلغ العدد الإجمالي للدول والمناطق ال52 في المنطقة الأوروبية التي تمتد شرقا حتى أذربيجان وروسيا، 500 ألف و69 وفاة في مقابل 23 مليونا و59 ألفا و233 إصابة معلنة، وتليها أميركا اللاتينية والكاريبي مع 477 ألفا و404 وفيات و14 مليونا و229 ألفا و617 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 321 ألفا و287 وفاة من 17 مليونا و463 ألفا و834 إصابة فآسيا 208 آلاف و149 وفاة من أصل 13 مليونا و258 ألفا و651 إصابة والشرق الأوسط 85 ألفا و895 وفاة من 3 ملايين و713 ألفا و430 إصابة وإفريقيا 57 ألفا و423 وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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