سامسونج تطلق مبادرة لرفع الوعي بالإجراءات الاحترازية بين الطلاب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

أطلقت شركة سامسونج مصر، مبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لرفع وعي الطلاب بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وذلك لتمكينهم من إتمام العام الدراسي بسهولة مع الحفاظ على صحتهم.

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وأوضح المهندس بيشوى أديب، رئيس قطاع خدمة العملاء في سامسونج مصر، أن الشركة ستقوم بتوزيع حقيبة تحتوي على أدوات وقائية شخصية تتضمن قناع وجه طبي ومعقم لليدين ومرفق بها رسالة شكر من سامسونج على اجتهادهم في طلب العلم والحفاظ على أنفسهم من الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع تلك الحقائب على طلاب المرحلة الثانوية في المناطق الريفية ببعض مناطق الدلتا، مثل مراكز دكرنس وبلقاس وأجا والسنبلاوين وبعض مراكز محافظة البحيرة في كفر الدوار وأبو حمص، وذلك من خلال مراكز خدمة العملاء المتنقلة التابعة لشركة سامسونج.

وشدد أديب على حرص سامسونج على توفير كافة سبل السلامة والأمان لجميع المواطنين موضحًا أن تخصيص جهود المبادرة للطلاب ينبع من استراتيجيتها في توظيف خدماتها لدعم قطاع التعليم لتتيح فرصة استكمال السنة الدراسية مع الحفاظ على صحة الطلاب.