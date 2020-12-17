دول الاتحاد الأوروبي تتفق على أهداف 2030 بشأن تغير المناخ

_ وافق وزراء البيئة بدول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على إعداد قانون بشأن أهداف تغير المناخ لعام 2030 مما يضعهم أمام معركة مرتقبة مطلع العام المقبل مع المشرعين في البرلمان الأوروبي الذين يريدون المضي أبعد من ذلك على هذا الطريق.

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وبعد اتفاق بين زعماء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد في قمة استمرت طوال الليل الأسبوع الماضي، وضع وزراء البيئة هدفا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55 بالمئة على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بنسب عام 1990. ويزيد هذا الخفض المستهدف عن النسبة الحالية وهي 40 بالمئة فقط.

وأعلن المجلس الأوروبي الذي يضم حكومات دول الاتحاد موقفه قبل مفاوضات مع البرلمان الأوروبي الذي حدد هدف خفض الانبعاثات لعام 2030 بنسبة 60 بالمئة وطالب بوجود هيئة مستقلة لمراقبة السياسات المتبعة لتحقيق هذا الهدف.

وسوف يعقد المجلس والبرلمان محادثات مع المفوضية الأوروبية في الأسابيع، وربما الأشهر، المقبلة للتوصل إلى توافق بهذا الشأن. ويتفق الأطراف على الأقل على هدف الاتحاد بشأن تغير المناخ وهو القضاء على الانبعاثات تماما بحلول عام 2050.