الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية مرتفعة والأنظار تتجه نحو التحفيز

سي إن بي سي _ أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة على مستويات قياسية مرتفعة الخميس 17 ديسمبر مع تنامي تفاؤل المستثمرين حيال إقرار تحفيز اقتصادي لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، مما ساعد الأسواق على التغاضي عن دلائل على الضغوط الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

طالع.. الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع بفضل آمال التحفيز

يقترب قادة الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من الاتفاق على حزمة مساعدة جديدة لمواجهة الأزمة التي أودت بحياة نحو 309 آلاف أمريكي وأفقدت الملايين وظائفهم.

ويرى مستثمرون كثيرون أن سن إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد بات وشيكا بعد بيانات أظهرت ارتفاعا لم يكن متوقعا في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.

جاء ذلك عقب قراءة أمس الأربعاء التي أظهرت تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في نوفمبر، مع استمرار تحفظ المستهلكين في الإنفاق.

تدعمت السوق أيضا بالتطورات على جبهة اللقاح، إذ تنتظر مودرنا الموافقة الأميركية على استخدام ما سيصبح ثاني لقاح معتمد في الولايات المتحدة للوقاية من كوفيد-19.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر Dow Jones الصناعي 0.49% ليغلق على 30301.79 نقطة، في حين زاد المؤشر S&P500 بنسبة 0.57%مسجلا 3722.43 نقطة.

وصعد المؤشر نااسدك المجمع 0.84% إلى 12764 نقطة.