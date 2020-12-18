طليقة جيف بيزوس تتبرع بمبلغ 4.2 مليار دولار للمساعدة من تداعيات جائحة كورونا

وكالات _ تبرعت ماكينزي سكوت، طليقة الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، بنحو 4.2 مليار دولار على مدى الأشهر الأربعة الماضية، للمساعدة من تداعيات جائحة كورونا.

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وقالت المليارديرة الأمريكية التي تقدر ثروتها حاليا بنحو 56 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس، عبر مدونتها، إنها بعد دراسة إمكانية التبرع لنحو 6500 منظمة، استقر المقام في النهاية على 384 مجموعة. وتركزت التبرعات في مجالات “انعدام الأمن الغذائي وعدم المساواة العرقية والفقر”.

وقالت: “لقد كان الوباء مدمرا في حياة الأمريكيين الذين يعانون بالفعل… كانت الخسائر الاقتصادية والتداعيات الصحية أكثر ضراوة على النساء والملونين والأشخاص الذين يعيشون في فقر. وفي الوقت ذاته، زادت ثروة المليارديرات بشكل كبير”.

وكانت، سكوت، قد تعهدت بعد الإعلان عن انفصالها عن بيزوس العام الماضي بالتبرع بنصف ثروتها لجمعيات خيرية، وقالت بعد حوالي ستة شهر من الطلاق الذي جعلها من أغنى النساء في العالم: “لدي ثروة طائلة لأشاركها”.

وأضفت طابعا رسميا على قرارها عبر موقع “غيفينغ بلدج” (الالتزام بالتبرع)، وهي مبادرة خيرية أطلقت سنة 2010 بدفع من أصحاب المليارات، وارن بافيت، وبيل وميليندا جيتس، لتشجيع أثرياء العالم على التبرع بنصف ثرواتهم لمشاريع خيرية خلال حياتهم أو بعد مماتهم.

ومن بين المشاركين في هذه المبادرة المقدر عددهم بحوالي 200، مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، والمستثمر، بيل أكمان، ورجل الأعمال الأمريكي، روبرت سميث.

وأشاد بيزوس بخطوة طليقته حينها، قائلا: “تبلي ماكينزي بلاء حسنا في مجال الأعمال الخيرية … وأنا فخور بها”.