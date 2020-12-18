أسعار المستهلكين في اليابان تتراجع بأكبر وتيرة منذ أكثر من 10 سنوات

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وكالات _ أظهرت بيانات الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين في البلاد انخفضت بنسبة 0.9 بالمئة في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مسجلة أكبر انخفاض خلال أكثر من 10 سنوات بسبب برنامج دعم السفر المحلي وانخفاض أسعار الطاقة.
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وانخفضت رسوم الإقامة بنسبة 34.4 % عن العام السابق بعد أن أطلقت الحكومة حملة ترويج للسفر في يوليو لإعادة تشغيل صناعة السياحة والاقتصادات المحلية التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد .19.
ومع ذلك، دفع الارتفاع الهائل الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا إلى تعليق البرنامج خلال الفترة من 28 ديسمبر إلى 11 يناير.
واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، عند 101.3 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
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