مال وأعمال

كوريا الجنوبية تسجل ثاني أعلى زيادة يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

_ قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، إن كوريا الجنوبية سجلت اليوم الجمعة 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ثاني أعلى حصيلة يومية منذ تأكيد أول حالة إصابة في البلاد في يناير.

طالع.. أوروبا أول منطقة في العالم تسجل أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا

وأظهرت بيانات الوكالة أن عدد الإصابات اليومية تجاوز الألف لليوم الثالث على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تسجل ثاني أعلى زيادة يومية بكورونا منذ بدء الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا