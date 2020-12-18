كوريا الجنوبية تسجل ثاني أعلى زيادة يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

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_ قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، إن كوريا الجنوبية سجلت اليوم الجمعة 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ثاني أعلى حصيلة يومية منذ تأكيد أول حالة إصابة في البلاد في يناير.
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وأظهرت بيانات الوكالة أن عدد الإصابات اليومية تجاوز الألف لليوم الثالث على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.
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