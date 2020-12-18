الجزار: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة الفيوم الجديدة الأحد المقبل

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 20/12/2020، وحتى يوم الأحد الموافق 27/12/2020، فى تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحى الأول المجاورتين (1 ، 4)، والحى الثانى المجاورات (1 ، 2 ، 3)، ومنطقة الامتداد الجنوبى للكتلة السكنية الـ180 فدان، بمدينة الفيوم الجديدة.
وأوضح المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالحى الأول المجاورة الأولى، القطعتين رقمى (127 – 128)، والقطع بالمجاورة الرابعة ، أرقام (15 – 17 – 19 – 21 – 35 – 73 – 94 – 95 – 214 – 223 – 226 – 244 – 116 – 208 – 210)، يوم الأحد 20/12/2020.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع بالحى الثاني المجاورة الأولى، القطع أرقام (87 – 39 – 144 – 215 – 226)، والقطع بالمجاورة الثانية، أرقام ( 181 – 189 – 191)، يوم الإثنين 21/12/2020، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة الثانية أرقام (48 – 142 – 153 – 154 – 155 – 179 – 180)، والقطع بالمجاورة الثالثة، أرقام (45 – 49 – 54 – 60 – 66)، يوم الثلاثاء 22/12/2020.
وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع بمنطقة الامتداد الجنوبى للكتلة السكنية للمدينة، القطعتين رقمى (54 – 67)، يوم الأربعاء 23/12/2020، وتخصيص يومي الخميس 24/12/2020، و الأحد 27/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
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