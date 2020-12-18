مال وأعمال

اتساع فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو في أكتوبر

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– أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري الأوروبي اليوم الجمعة، أن فائض ميزان المعاملات الجارية المُعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة اتسع إلى 26.6 مليار يورو في أكتوبرمن 25.2 مليار يورو في سبتمبر بفضل ارتفاع مساهمة تجارة السلع والخدمات.

طالع.. اتساع الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع تعافي الصادرات أكثر من الواردات

وفي الاثني عشر شهرا حتى سبتمبر، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.3 بالمئة في السنة السابقة، مما يرجع في الأغلب إلى انخفاض فائض صافي صادرات الخدمات وتدفق أقل للدخل الأولي، الذي يشمل الأرباح من استثمارات أجنبية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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